Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Reifen löst sich auf Autobahn und prallt gegen fahrendes Fahrzeug

Mit ihrem Mercedes befuhr am Dienstag, 19.08.2025 gegen 17.45 Uhr eine 21-Jährige die Autobahn 5, auf der rechten Fahrspur von Weil am Rhein kommend in absteigende Richtung. Als sie ein Rütteln des Fahrzeuges wahrnahm wechselte sie auf den Standstreifen. In der Weiterfahrt löste sich aus ungeklärter Ursache der linke Vorderreifen. Dieser rollte anschließend auf die Fahrbahn der Autobahn und prallte gegen einen dort fahrenden Ford Kuga. Verletzt wurde niemand. Am Mercedes entstand Sachschaden am Radkasten sowie der Bremsscheibe in Höhe von rund 5000 Euro. Dieser war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Ford entstand Sachschaden von rund 1000 Euro.

