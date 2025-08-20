PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lenzkirch: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall getötet

Freiburg (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Dienstag, 19.08.2025, nahe Lenzkirch ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen.

Der 67-Jährige befuhr die B 315 in östlicher Richtung und kollidierte um kurz nach 17 Uhr mit einem Pkw. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr die 57-jährige Pkw-Fahrerin die Kreisstraße 4991 in nördlicher Richtung und stieß im Einmündungsbereich zur B 315 mit dem bevorrechtigten Motorradfahrer zusammen. Der 67-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die mutmaßliche Unfallverursacherin blieb nach aktuellem Kenntnisstand unverletzt.

Die B 315 war aufgrund der Verkehrsunfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen für mehrere Stunden gesperrt. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

