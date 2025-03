Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Gießen: Mann nach Messerstichen schwer verletzt - U-Haft - weitere Zeugen gesucht

Gießen (ots)

+++ Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Gießen und des Polizeipräsidiums Mittelhessen +++

Aufmerksame Zeugen informierten die Polizei gestern über eine Schlägerei am Lahnufer. Gegen 16 Uhr schlugen im Bereich Zu den Mühlen, nahe dem dortigen Altenwohnheim, zwei Männer aufeinander ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen zog einer der Beteiligten im Verlauf ein Messer und stach es in Richtung des Kopfes seines Kontrahenten. Dieser erlitt bei dem Angriff schwere Verletzungen durch den Messerstich. Sofort entsandte Streifen nahmen den mutmaßlichen Messerangreifer noch vor Ort fest. Sie stellten ein Messer bei ihm sicher. Zudem leisteten die Einsatzkräfte dem Schwerverletzten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erste Hilfe. Der 23-jährige Mann, der durch das Messer verletzt wurde, erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Der Messerangreifer erlitt, vermutlich im Rahmen der vorausgegangenen Auseinandersetzung, Gesichtsverletzungen. Der Rettungsdienst brachte beide Beteiligte in Krankenhäuser.

Nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus musste der Messerangreifer, ein 27-Jähriger eritreischer Staatsangehöriger, mit zur Dienststelle.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen wurde der Festgenommene heute einer Haftrichterin am Amtsgericht Gießen vorgeführt. Diese erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den dringenden Tatverdächtigen. Die Beamten brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt.

Die Hintergründe des Angriffs sind bislang unklar, die Ermittlungen hierzu laufen. Aktuell geht die Polizei davon aus, dass weitere Zeugen den Vorfall beobachtet und möglicherweise gefilmt haben. Die Ermittler bitten diese wichtigen Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Volker Bouffier, Staatsanwalt und stellvertretender Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Gießen

Pierre Gath, Polizeihauptkommissar und Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mittelhessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell