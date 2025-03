Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Bewaffneter Überfall auf Spielhalle + VW geklaut + Häufung von Autoaufbrüchen - Polizei gibt Tipps + Einbruch in Bäckerei

Gießen (ots)

Linden: Bewaffneter Überfall auf Spielhalle

Heute früh überfielen zwei Bewaffnete eine Spielhalle in der Konrad-Adenauer-Straße. Man näherte sich gegen 4 Uhr aus Richtung der Kurt-Schumacher-Straße an und drängte einen Mitarbeiter, der gerade nach Hause gehen wollte, dazu, mit ihnen erneut in die Spielhalle zu gehen.

Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, bedrohten sie den Mann mit einem Messer sowie einer Pistole. Die Kriminellen erbeuteten Bargeld und flüchteten zu Fuß in Richtung der Theodor-Heuss-Straße. Der Mitarbeiter blieb körperlich unverletzt. Die beiden Flüchtigen waren unter 30 und etwa 175-180 cm groß. Sie waren bei der Tat vermummt, einer trug eine helle, der andere Mann eine dunkle Steppjacke. Sie sprachen Deutsch mit leichtem, nicht näher beschriebenem Akzent.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind zur Tatzeit Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann Hinweise zur Identität der beiden Gesuchten geben?

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Rabenau: VW geklaut

Einen schwarzen Touran mit den polnischen Kennzeichen LBI59820 klaute ein Unbekannter in Odenhausen (Lumda). Der VW, der vermutlich mit dem Originalschlüssel gefahren wird, stand im Appenborner Weg. Der Dieb entwendete das Auto zwischen Freitag (7.3.), 7 Uhr und Montag, 19 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise zum Verbkleib des Fahrzeugs und der Kennzeichenschilder.

Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Stadt und Landkreis Gießen: Häufung von Autoaufbrüchen - Polizei gibt Tipps

Mehrere Autoaufbrüche sowie Diebstähle aus mutmaßlich unverschlossenen Fahrzeugen beschäftigen derzeit die Ermittler. Seit letztem Donnerstag (6.3.) kam es im Stadtgebiet Gießen und im Landkreis zu insgesamt 18 Diebstählen. In den meisten Fällen wurde eine Scheibe der Autos eingeschlagen, auch wurden Türen und Kofferraumklappen gewaltsam geöffnet. Neben Gießen kam es zu Taten in Reiskirchen, Buseck, Laubach und Grünberg. Nicht selten machten sich Diebe dabei an Transportern zu schaffen, die als Fahrzeuge von Handwerkern zu erkennen sind. Bei ihren Beutezügen gelangen sie so u.a. an wertvolle Werkzeuge. Der Wert der gestohlenen Werkzeuge und Arbeitsmaschinen kann pro Auto mehrere Tausend Euro betragen. Betroffen sind aber auch Pkw, in denen es mutmaßlich "nichts zu holen" gibt. Manchem Dieb reicht aber ein wenig Münzgeld oder eine Sonnenbrille als Anreiz, um ein Fahrzeug aufzubrechen. Oft schlagen die Kriminellen dabei eine Seitenscheibe der Autos ein. So können sie in Sekundenschnelle ins Innere greifen und mit ihrer Beute fliehen.

Um es Dieben möglichst schwer zu machen, rät die Polizei: Lassen Sie keine keinerlei Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück. Selbst Münzgeld oder Kleidung im Fahrzeug kann den Dieben Anreiz genug sein. Handwerkerfahrzeuge sollten nach Feierabend möglichst ausgeräumt werden, sollte eine Halle oder Garage vorhanden sein, sollte das Fahrzeug möglichst darin geparkt werden. Achten Sie darauf, dass Sie das Auto korrekt abschließen. Überprüfen Sie insbesondere bei Funkfernbedienungen, ob die Türen wirklich verschlossen sind. Seien sie wachsam und informieren sie bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend die Polizei!

Gießen: Einbruch in Bäckerei

Zwischen gestern, 19.45 Uhr und heute früh, 4.50 Uhr brach ein Unbekannter in eine Bäckerei in der Neustadt 2 ein. Der Einbrecher brach die Eingangstür auf und erbeutete ein Laptop. Er entkam unbemerkt.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pierre Gath, Pressesprecher

