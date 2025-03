POL-GI: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung (Bezug zur Vermisstenmeldung des Führungs- und Lagedienstes vom 9.3.2025, 16.21 Uhr)

Gießen (ots) - Staufenberg: Alarmanlage verhindert Einbruch Am Mittwoch (5.3.) kam es zu einem versuchten Firmeneinbruch in Treis. Gegen 23.05 Uhr durchtrennte ein Unbekannter den Zaun einer Lagerhalle in der Hauptstraße. Als sich der Einbrecher auf das Gelände begab und an einer Tür zu schaffen machte, löste die Alarmanlage der Firma aus. Der Kriminelle ließ von seinem Vorhaben ab flüchtete. Die Ermittler suchen ...

