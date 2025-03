Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Verletzter nach Messerangriff - Zeugen gesucht + Ampel angefahren und geflüchtet

Gießen (ots)

Reiskirchen/B49: Verletzter nach Messerangriff - Zeugen gesucht

Ein 27-Jähriger erlitt bei einem mutmaßlichen Messerangriff heute früh Schnittverletzungen am Arm. Nach derzeitigen Erkenntnissen lief der Mann den Fahrradweg an der B 49 zwischen Reiskirchen und Lindenstruth entlang. Gegen 5.10 Uhr sei seinen Angaben zufolge von hinten ein Unbekannter an ihn herangetreten und habe mit einem Messer den getragenen Rucksack beschädigt. Es kam zu einem Handgemenge, bei dem der 27-Jährige eine Schnittverletzung erlitt. Der Angreifer flüchtete. Der Vorfall soll sich etwa 200 Meter vor der Sporthalle, die am Ortseingang Reiskirchen liegt, ereignet haben. Der Rettungsdienst brachte den leicht Verletzten in ein Krankenhaus. Nach ambulanter Behandlung konnte er wieder entlassen werden.

Der Angreifer wurde als 35-40 Jahre alt beschrieben. Er war etwa 195 cm groß und hatte eine sehr kräftige bis korpulente Statur. Der Mann hatte einen Dreitagebart und trug beim Angriff ein schwarzes Oberteil sowie eine graue Jogginghose. Er soll laut dem 27-Jährigen ein "mitteleuropäisches Aussehen" haben. Warum es zu dem Angriff kam, ist bislang unklar.

Zur Aufklärung des Vorfalls suchen die Ermittler Zeugen: Wer hat den Vorfall bemerkt? Wer kann Angaben zur Identität des Angreifers machen? Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

Laubach: Ampel angefahren und geflüchtet

Am Donnerstag (6.3.), zwischen 16.55 Uhr und 17.13 Uhr, beschädigte ein Unbekannter eine Ampel in der Gießener Straße. Anschließend fuhr der Verursacher einfach davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Aufgrund der Spurenlage nehmen die Unfallfluchtermittler an, dass ein aus der Dexionstraße nach rechts in die Gießener Straße einbiegender LKW oder ein ähnliches, höheres Fahrzeug die Ampel touchierte. Ob der Fahrer den Unfall bemerkte, ist unklar.

Die Ermittler fragen: Wer hat den Unfall bemerkt? Wer kann Hinweise zum Verursacher geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell