Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zerstörerischer Besuch

Nordhausen (ots)

Einen Sachschaden in bislang unbekannter Höhe verursachte ein Radfahrer am Sonntag. Der unbekannte Täter klingelte gegen 10 Uhr an der Eingangstür zu einem Mehrfamilienhaus. Nachdem ihm Niemand die Tür öffnete zerstörte der Mann die Glasscheibe der Haustür. Der Radfahrer entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Die Beamten des Inspektionsdienstes leiten ein Ermittlungsverfahren ein und bitten um Zeugenhinweise. Personen die den Tathergang oder den Täter beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0133541

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell