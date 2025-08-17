Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fischdiebstahl auf Privatgrundstück

Blankenrath (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 10.08.25 und 14.08.25 kam es auf einem Privatgrundstück, welches sich zwischen der Ortslage Blankenrath und Haserich befindet, zu einem Fischdiebstahl. Hierbei wurden aus zwei Teichen ca. 25 Lachsforellen, 15 Bachforellen sowie 2 Karpfen entwendet. Einer der zwei Teiche wurde zudem vollständig leergepumpt. Unbekannte Täter verschafften sich zunächst unbefugten Zutritt auf das etwas abgelegenere Gelände, in dem sie den vorhandenen Zaun verbogen und dadurch Zugang zu den Teichen erlangten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Zell sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

