Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht am Kurpak Prüm

Prüm (ots)

Am 15.08.2025 kommt es auf dem Parkplatz am Kurpark nahe des Waldfreibades in Prüm zwischen 16:15 Uhr und 17:00 Uhr zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort. An einem PKW, einem grauen Mercedes-Benz Kleinbus, entsteht ein Schaden zwischen dem Heck und dem hinteren Radkasten der Beifahrerseite. Weiße Lackanhaftungen können festgestellt werden. Weiterhin dürfte das unfallflüchtige Fahrzeug einen Schaden an einer Heckleuchte aufweisen. Die Polizeiinspektion Prüm bittet Zeugen um Hinweise unter 06551-942-0 oder an pipruem@polizei.rlp.de.

