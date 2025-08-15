Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Wittlich (ots)

Am Mittwoch, 13.08.2025 gegen 20:15 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Edeka in der Römerstraße in Wittlich ein Verkehrsunfall. Die Beifahrerin eines dunklen Kombi öffnete beim Einsteigen die Tür zu weit und stieß diese gegen das benachbart geparkte Fahrzeug (ebenfalls dunkler Kombi). Die ca. 35- jährige Frau bemerkte den hörbaren Zusammenstoß, stieg danach ins Auto und fuhr mit ihrem Begleiter davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizeiinspektion Wittlich sucht Zeugen des Vorfalls. Hinweise an 06571/926-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell