PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Eilscheid (ots)

Am Mittwoch, den 14.08.2025, gegen 18:41 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße 122 nahe der Ortslage Eilscheid ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw.

Der Motorradfahrer wurde hierbei schwer verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die K 122 für rund eineinhalb Stunden voll gesperrt.

Im Einsatz befanden sich die Polizeiinspektion Prüm, der Rettungsdienst, ein First Responder, ein Rettungshubschrauber sowie Kräfte der Feuerwehr Dackscheid.

Die Polizeiinspektion Prüm hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 21:52

    POL-PDWIL: Vollbrand einer Scheune. Hoher Sachschaden.

    Lötzbeuren (ots) - Am Mittwoch, den 13.08.2025 gegen 19:24 Uhr meldete eine Zeugin der Polizeiinspektion Zell den Brand einer Scheune in Lötzbeuren. Glücklicherweise entstand an dem an die Scheune angrenzenden Mehrfamilienhaus kein Schaden. Es kamen auch keinerlei Personen zu Schaden. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Laut Eigentümer entstand ein Sachschaden von mehreren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren