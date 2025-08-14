Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Eilscheid (ots)

Am Mittwoch, den 14.08.2025, gegen 18:41 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße 122 nahe der Ortslage Eilscheid ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw.

Der Motorradfahrer wurde hierbei schwer verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die K 122 für rund eineinhalb Stunden voll gesperrt.

Im Einsatz befanden sich die Polizeiinspektion Prüm, der Rettungsdienst, ein First Responder, ein Rettungshubschrauber sowie Kräfte der Feuerwehr Dackscheid.

Die Polizeiinspektion Prüm hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

