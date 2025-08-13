Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: 17 - Jähriger ohne Fahrerlaubnis, überschlägt sich mit einem Pkw und flüchtet vor der Polizei

Buchet (ots)

Am späten Dienstagabend erreicht die Polizei Prüm die Meldung über einen überschlagenen Pkw auf der L17 bei Buchet. Anwohner aus Buchet hörten das Krachen und machten sich sofort auf den Weg zur Unfallstelle, wo sie den 17 - Jährigen antrafen, der sich nur leicht verletzte.

Der 17 - Jährige hatte jedoch bereits Freunde kontaktiert, welche mit ihm versuchten, das Auto wieder auf die Räder zu stellen. Beim Eintreffen des Streifenwagens flüchtete der Fahrer fußläufig in ein Waldstück. Da zu dem Zeitpunkt noch unklar war, ob sich der Fahrer verletzt hatte, wurde das Waldstück durch die freiwillige Feuerwehr auch unter Hinzuziehung einer Drohne abgesucht.

Letztendlich konnte der den Beamten bekannte Fahrer an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da sich Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss ergaben, wurde anschließend noch eine Blutprobe entnommen.

Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass durch den Unfall eine Zaunanlage beschädigt wurde, der Pkw aktuell nicht zugelassen und versichert ist und andere Kennzeichen am Fahrzeug angebracht wurden.

Gegen den 17 - Jährigen werden Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernen vom Unfallort, Fahren ohne Versicherungsschutz und Kennzeichenmissbrauch eingeleitet.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt, insbesondere zur Herkunft des Fahrzeugs oder der genutzten Kennzeichen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Prüm zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell