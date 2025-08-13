PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: 17 - Jähriger ohne Fahrerlaubnis, überschlägt sich mit einem Pkw und flüchtet vor der Polizei

Buchet (ots)

Am späten Dienstagabend erreicht die Polizei Prüm die Meldung über einen überschlagenen Pkw auf der L17 bei Buchet. Anwohner aus Buchet hörten das Krachen und machten sich sofort auf den Weg zur Unfallstelle, wo sie den 17 - Jährigen antrafen, der sich nur leicht verletzte.

Der 17 - Jährige hatte jedoch bereits Freunde kontaktiert, welche mit ihm versuchten, das Auto wieder auf die Räder zu stellen. Beim Eintreffen des Streifenwagens flüchtete der Fahrer fußläufig in ein Waldstück. Da zu dem Zeitpunkt noch unklar war, ob sich der Fahrer verletzt hatte, wurde das Waldstück durch die freiwillige Feuerwehr auch unter Hinzuziehung einer Drohne abgesucht.

Letztendlich konnte der den Beamten bekannte Fahrer an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da sich Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss ergaben, wurde anschließend noch eine Blutprobe entnommen.

Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass durch den Unfall eine Zaunanlage beschädigt wurde, der Pkw aktuell nicht zugelassen und versichert ist und andere Kennzeichen am Fahrzeug angebracht wurden.

Gegen den 17 - Jährigen werden Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernen vom Unfallort, Fahren ohne Versicherungsschutz und Kennzeichenmissbrauch eingeleitet.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt, insbesondere zur Herkunft des Fahrzeugs oder der genutzten Kennzeichen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Prüm zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 20:56

    POL-PDWIL: Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Wittlich (ots) - Am Dienstag, 12.08.2025 zwischen 07:50 Uhr und 19:50 Uhr wurde ein im vorderen Bereich geparkter silberner Mercedes Benz B-Klasse durch ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Wittlich sucht Zeugen des Vorfalls. Hinweise bitte unter 06571/926-0 an die Polizei. Rückfragen ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 14:49

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Rollstuhlfahrerin am ZOB Bitburg - Zeugen gesucht

    Bitburg (ots) - Am Montag, dem 11.08.25 gegen 16:45h, kam es am ZOB in Bitburg zu einem Verkehrsunfall bei welchem eine Rollstuhlfahrerin leicht verletzt wurde. Diese befand sich im Bus der Linie Trier-Bitburg. Beim Halten dieses Busses an der Haltestelle am ZOB Bitburg kippte diese samt Rollstuhl um, wodurch die Rollstuhlfahrerin leichte Verletzungen erlitt. Nach ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 06:45

    POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

    Prüm (ots) - Am Samstag, dem 09.08.2025, zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr, kam es auf dem Prümer Aldi-Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Täter wurde ein hier parkender, schwarzer VW T-Roc an der vorderen Tür der Beifahrerseite beschädigt. Demnach dürfte der Schaden durch eine zu weit geöffnete Tür beim Ein-oder Aussteigen entstanden sein. Zeugen oder der/die Verantwortliche werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren