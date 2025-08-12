PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Prüm (ots)

Am Samstag, dem 09.08.2025, zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr, kam es auf dem Prümer Aldi-Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht.

Durch einen unbekannten Täter wurde ein hier parkender, schwarzer VW T-Roc an der vorderen Tür der Beifahrerseite beschädigt.

Demnach dürfte der Schaden durch eine zu weit geöffnete Tür beim Ein-oder Aussteigen entstanden sein.

Zeugen oder der/die Verantwortliche werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm

Telefon: 06551-942-0
E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/PIPruem

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

