POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht
Prüm (ots)
Am Samstag, dem 09.08.2025, zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr, kam es auf dem Prümer Aldi-Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht.
Durch einen unbekannten Täter wurde ein hier parkender, schwarzer VW T-Roc an der vorderen Tür der Beifahrerseite beschädigt.
Demnach dürfte der Schaden durch eine zu weit geöffnete Tür beim Ein-oder Aussteigen entstanden sein.
Zeugen oder der/die Verantwortliche werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.
