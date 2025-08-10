Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch im Freibad Kröv

Bernkastel-Kues (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 09.08. bis 10.08.2025 haben sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zum Gelände des Freibads in Kröv verschafft. Bei der Tat wurde erheblicher Sachschaden in mittlerer vierstelliger Höhe verursacht. Die Diebe hatten es auf den Kiosk abgesehen, wo allerdings nach bisherigen Ermittlungen nur geringwertiges Diebesgut im unteren zweistelligen Wert entwendet wurde. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen im Umfeld des Schwimmbads zum genannten Zeitraum.

