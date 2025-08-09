POL-PDWIL: Schwer verletzte Radfahrerin verstirbt im Krankenhaus Wittlich
Kinheim (ots)
Die am heutigen Abend nach einem Sturz mit ihrem Fahrrad unterhalb der Kindeler Brücke ins Krankenhaus Wittlich verbrachte Radfahrerin, ist im Krankenhaus verstorben. Zeugen, die nähere Angaben zum Sturzgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter 06531-95270 bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues zu melden
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Wittlich
Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Telefon: 06531-9527-0
https://s.rlp.de/PDWittlich
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell