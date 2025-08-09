PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Schwer verletzte Radfahrerin verstirbt im Krankenhaus Wittlich

Kinheim (ots)

Die am heutigen Abend nach einem Sturz mit ihrem Fahrrad unterhalb der Kindeler Brücke ins Krankenhaus Wittlich verbrachte Radfahrerin, ist im Krankenhaus verstorben. Zeugen, die nähere Angaben zum Sturzgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter 06531-95270 bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich
Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Telefon: 06531-9527-0
https://s.rlp.de/PDWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

