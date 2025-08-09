Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Falsche Polizeibeamte

Beinhausen (ots)

Am 06.08.2025 gegen 16:15 Uhr kam es in der Hauptstraße in Beinhausen zu einem verdächtigen Sachverhalt.

Eine Fahrzeugführerin gab an, dass sie von zwei Männern mittels einer rot-weißen Kelle angehalten worden sei. Die beiden Männer gaben sich als Polizeibeamte aus und erklärten ihr, dass sie zu schnell gefahren sei. Am Straßenrand habe sie ein Dreibeinstativ mit einem darauf montierten schwarzen Kasten wahrgenommen und ging davon aus, dass es sich um ein Messgerät handelt. Die Frau bezahlte im Anschluss eine Strafe in bar.

Personenbeschreibung: 30-40 Jahre alt, normale Statur, Zivilkleidung, akzentfreies Deutsch. Neben ihnen stand ein ziviler PKW.

Da es sich definitiv um keine echten Polizisten gehandelt haben dürfte, ermittelt die Polizeiinspektion Daun aufgrund des Verdachts der Amtsanmaßung und des Betrugs. Zeugen, die ebenfalls "kontrolliert" wurden oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Daun in Verbindung zu setzen.

