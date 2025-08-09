PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Falsche Polizeibeamte

Beinhausen (ots)

Am 06.08.2025 gegen 16:15 Uhr kam es in der Hauptstraße in Beinhausen zu einem verdächtigen Sachverhalt.

Eine Fahrzeugführerin gab an, dass sie von zwei Männern mittels einer rot-weißen Kelle angehalten worden sei. Die beiden Männer gaben sich als Polizeibeamte aus und erklärten ihr, dass sie zu schnell gefahren sei. Am Straßenrand habe sie ein Dreibeinstativ mit einem darauf montierten schwarzen Kasten wahrgenommen und ging davon aus, dass es sich um ein Messgerät handelt. Die Frau bezahlte im Anschluss eine Strafe in bar.

Personenbeschreibung: 30-40 Jahre alt, normale Statur, Zivilkleidung, akzentfreies Deutsch. Neben ihnen stand ein ziviler PKW.

Da es sich definitiv um keine echten Polizisten gehandelt haben dürfte, ermittelt die Polizeiinspektion Daun aufgrund des Verdachts der Amtsanmaßung und des Betrugs. Zeugen, die ebenfalls "kontrolliert" wurden oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Daun in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592-9626-0
Email: pidaun@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 09.08.2025 – 03:36

    POL-PDWIL: Unfallflucht in Alf

    Alf (Mosel) (ots) - Am Freitag, den 08.08.2025, im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 21:30 Uhr, kam es in Alf, im Bereich der Ferdinand-Remy-Straße, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Hierbei wurde ein am Straßenrand geparkter roter PKW durch ein rangierendes oder vorbeifahrendes Fahrzeug touchiert und im Bereich des Fahrzeughecks beschädigt. Bei dem Verursacherfahrzeug dürfte es sich um einen dunklen PKW handeln. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 23:08

    POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Ürzig

    Ürzig (ots) - Am 07.08.2025 kam es in den frühen Abendstunden zur Beschädigung eines in Ürzig in der Straße "Altenberg" abgestellten PKW. Ein unbekannter Fahrer fuhr mit seinem Fahrzeug beim Rangieren gegen die Heckschürze eines von Urlaubsgästen abgestellten Fahrzeuges. Anschließend entfernte er sich unerkannt von der Unfallstelle. Wer hat zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr entsprechende Beobachtungen gemacht? ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren