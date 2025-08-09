PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht in Alf

Alf (Mosel) (ots)

Am Freitag, den 08.08.2025, im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 21:30 Uhr, kam es in Alf, im Bereich der Ferdinand-Remy-Straße, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Hierbei wurde ein am Straßenrand geparkter roter PKW durch ein rangierendes oder vorbeifahrendes Fahrzeug touchiert und im Bereich des Fahrzeughecks beschädigt. Bei dem Verursacherfahrzeug dürfte es sich um einen dunklen PKW handeln. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise über Beobachtungen oder Tatverdächtige bei der Polizei Zell unter der Tel: 06542/9867-0 oder per Mail an pizell.wache@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zell
Winzerstraße 26
56856 Zell

Telefon: 06542-98670

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

