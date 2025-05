LPI-G: Volltrunken am Steuer

Greiz (ots) - Greiz. Am 01.05.2025 gegen 16:15 Uhr kam es in einer Spielothek in der Greizer Gerhart-Hauptmann-Straße zu einer Streitigkeit zwischen einem 58-jährigen Mann und zwei Frauen im Alter von 32 und 37 Jahren. Nachdem der 58-jährige die Frauen mit sexuellen Anzüglichkeiten beleidigte und er einem Hausverbot des Betreibers nicht nachkam, eskalierte die Streitigkeit in Handgreiflichkeiten, wodurch die Polizei hinzugezogen wurde und eingriff. Dem 58-jährigen wurde ...

