Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahlserie aus unverschlossenen KFZ - Polizei sucht Zeugen/-innen und gibt Verhaltenshinweise

Zell (Mosel) (ots)

Die Polizeiinspektion Zell ermittelt derzeit gegen unbekannte Täter/-innen, die aus unverschlossenen Kraftfahrzeugen Geldbörsen entwenden.

Seit dem 04.08.2025 haben sich bereits mehrere Geschädigte aus den Ortschaften Zell, Pünderich und Burg (weitere Tatorte möglich) bei der Polizei gemeldet oder sind durch Fund von Geldbörsen bekannt. Ziel war ausnahmslos Bargeld.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt? Gibt es Bilder oder Videoaufnahmen zu verdächtigen Wahrnehmungen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Zell zu melden.

Gleichzeitig warnt die Polizei:

   - Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihren Fahrzeugen.
   - Schließen Sie Ihre Fahrzeuge beim Verlassen ab, auch wenn Sie 
     lediglich kurze Zeit parken.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich

Telefon: 06571-9152-0
https://s.rlp.de/PDWittlich

Polizeiinspektion Zell

06542/9867-0
pizell@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

