Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Ürzig

Ürzig (ots)

Am 07.08.2025 kam es in den frühen Abendstunden zur Beschädigung eines in Ürzig in der Straße "Altenberg" abgestellten PKW. Ein unbekannter Fahrer fuhr mit seinem Fahrzeug beim Rangieren gegen die Heckschürze eines von Urlaubsgästen abgestellten Fahrzeuges. Anschließend entfernte er sich unerkannt von der Unfallstelle. Wer hat zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr entsprechende Beobachtungen gemacht? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bernkastel-Kues unter 06531-95270 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich
Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Telefon: 06531-9527-0
https://s.rlp.de/PDWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich

