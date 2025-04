Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Erheblicher Schaden an der Fahrertür - Verursacher flüchtig

Warendorf (ots)

Flüchtig ist der Verursacher eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag, 12.4.2025, zwischen 17.00 Uhr und 19.15 Uhr auf der Gerichtsstraße in Ahlen ereignet hat. Ein Unbekannter fuhr gegen die Fahrerseite eines schwarzen Skoda Kodiaq. Dabei entstand erheblicher Sachschaden an der Fahrertür und am Holm. Am beschädigten Pkw waren blaue Farbspuren zu erkennen. Zwischenzeitlich stand ein Pkw mit einem Anhänger, auf dem ein blauer Kleinwagen geladen war, in der Parkbucht vor dem Skoda. Bei dem blauen Kleinwagen könnte es sich um einen Renault Twingo gehandelt haben. Beobachtet wurde ebenfalls, dass ein älterer Mann in das Zugfahrzeug gestiegen war. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Auto samt Anhänger und Kleinwagen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell