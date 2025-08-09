PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin

Kinheim/Kindel (ots)

Am Samstag, den 09.08.2025, gegen 18:20 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues über einen Verkehrsunfall mit einer bewusstlosen Radfahrerin informiert. Vor Ort konnte die verunfallte Fahrradfahrerin angetroffen werden, welche aber bereits durch den Rettungsdienst versorgt wurde und somit nicht zum Unfallhergang befragt werden konnte. Sie wurde zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Wittlich verbracht. Zum derzeitigen Stand der Ermittlungen gibt es keine direkten Unfallzeugen, so dass es der Polizei noch unklar ist, wie es zu dem Sturz gekommen ist. Zeugen werden somit gebeten, sich umgehend unter der 06531-95270 mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
pibernkastel-kues@polizei.rlp.de

06531-95270

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen Alle
  • 09.08.2025 – 17:31

    POL-PDWIL: Falsche Polizeibeamte

    Beinhausen (ots) - Am 06.08.2025 gegen 16:15 Uhr kam es in der Hauptstraße in Beinhausen zu einem verdächtigen Sachverhalt. Eine Fahrzeugführerin gab an, dass sie von zwei Männern mittels einer rot-weißen Kelle angehalten worden sei. Die beiden Männer gaben sich als Polizeibeamte aus und erklärten ihr, dass sie zu schnell gefahren sei. Am Straßenrand habe sie ein Dreibeinstativ mit einem darauf montierten schwarzen Kasten wahrgenommen und ging davon aus, dass es sich ...

    mehr
  • 09.08.2025 – 03:36

    POL-PDWIL: Unfallflucht in Alf

    Alf (Mosel) (ots) - Am Freitag, den 08.08.2025, im Zeitraum von 17:00 Uhr bis 21:30 Uhr, kam es in Alf, im Bereich der Ferdinand-Remy-Straße, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Hierbei wurde ein am Straßenrand geparkter roter PKW durch ein rangierendes oder vorbeifahrendes Fahrzeug touchiert und im Bereich des Fahrzeughecks beschädigt. Bei dem Verursacherfahrzeug dürfte es sich um einen dunklen PKW handeln. Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 23:08

    POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Ürzig

    Ürzig (ots) - Am 07.08.2025 kam es in den frühen Abendstunden zur Beschädigung eines in Ürzig in der Straße "Altenberg" abgestellten PKW. Ein unbekannter Fahrer fuhr mit seinem Fahrzeug beim Rangieren gegen die Heckschürze eines von Urlaubsgästen abgestellten Fahrzeuges. Anschließend entfernte er sich unerkannt von der Unfallstelle. Wer hat zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr entsprechende Beobachtungen gemacht? ...

    mehr
