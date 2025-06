PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++illegales Rennen+++Randaliererin+++Sachbeschädigung an PKW+++Sachbeschädigung an Motorrad+++Unfall mit Leichtverletzten+++Fahren unter Alkoholeinfluss+++

Limburg (ots)

1. Illegales Straßenrennen und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Elbtal, Ortsgemarkung

Samstag, 14. Juni 2025 / 15.54 Uhr

(zF) Am Samstag, den 14. Juni 2025 fiel der Streifenbesatzung in Elbtal ein Motorrad mit zwei Personen auf, wobei der Sozius keinen Schutzhelm trug. Als der Sozius die Streife bemerkte, gab er dem Fahrer ein Zeichen, woraufhin das Motorrad auf einen Feldweg abbog. Als die Streife folgte, floh der Sozius zu Fuß, der Fahrer setzte die Fahrt mit dem Motorrad fort. Nach einer Fahrt von über 100 km/h und einem Fahrfehler des Motorradfahrers gelang es den Beamten das Motorrad zu stoppen. Der Fahrer setzte die Flucht fußläufig fort, konnte jedoch von den Beamten eingeholt und festgenommen werden. Von dem Sozius fehlt jede Spur. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen illegalem Straßenrennen, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Kennzeichenmissbrauch. Ob das Motorrad gestohlen ist, wird derzeit noch geprüft.

Es wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Hinweise nimmt die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

2. Sachbeschädigung & Randaliererin

Hadamar-Oberzeuzheim und Innenstadt

Sonntag, 15. Juni 2025 / 09.19 Uhr

(zF) Am Sonntagmorgen beschädigte eine 47-Jährige zwei geparkte PKW und lief zu Fuß in eine Bäckereifiliale, wo sie im Anschluss randalierte. Durch eine 47-jährige Frau wurden am frühen Sonntag zwei PKW beschädigt, indem sie mit einem Stein auf die Motorhaube schlug. Im Anschluss ging sie in eine nahegelegene öffentliche Einrichtung und schrie die Bewohner an. Nachdem sie fußläufig ins nahegelegene Hadamar gelaufen war, betrag sie eine Bäckereifiliale, schrie herum und bewarf die Angestellten mit Münzgeld. Auf Grund ihres Gesundheitszustandes musste die Frau durch eine Streife in eine Fachklinik gefahren werden.

3. Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

35781 Weilburg, Taunusstraße 20,

Dienstag, 10.Juni 2025 / 16.00 Uhr bis 20.30 Uhr

(MK) Bereits am Dienstag, 10. Juni 2025 in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 20.30 Uhr wurde in 35781 Weilburg, in der Taunusstraße vor der Hausnummer 20 ein dort abgestellter VW Golf mit einem durchgehenden Kratzer auf der Fahrerseite komplett beschädigt. Der Sachschaden wird auf mindestens 1000,-EUR geschätzt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 06471-9386-0 zu melden.

4. Sachbeschädigung an Kraftrad

65606 Villmar-Weyer, Wiesenstraße 3

Samstag, 14. Juni 2025 / 21.50 Uhr

(MK) Am Samstag, 14. Juni 2025 um 21.50 Uhr wurde in 65606 Villmar-Weyer in der Wiesenstraße vor der Hausnummer 3 ordnungsgemäß abgestelltes Kraftrad, eine BMW R1250 RT, umgestoßen. Durch den Fall des Kraftrads entstand ein Sachschaden von circa 2000,- EUR Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 06471-9386-0 zu melden.

5. Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

65594 Runkel-Wirbelau, L3020/L3452

Samstag, 14.Juni 2025 / 19.21 Uhr

(MK) Am Samstag, 14.Juni 2025 um 19.21 Uhr kam es auf der L3452 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW, wobei ein 18-Jähriger leicht verletzt wurde. Am Samstag, den 14. Juni 2025 befuhr ein 25-jähriger PKW-Fahrer aus Wirbelau die L3452 in 65594 Runkel-Wirbelau aus Richtung Wirbelau kommend in Fahrtrichtung Beselich. Ein 18-jähriger PKW-Fahrer aus Hofheim befuhr die L3020 aus Richtung Runkel kommend in Fahrtrichtung Weilburg. An der Kreuzung der L3020 mit der L3452 war der 25-Jährige haltepflichtig gegenüber dem 18-Jährigen. Der 25-Jährige übersah jedoch den vorfahrtsberechtigen 18-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt und an den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 25.000,-EUR.

6. Fahren unter Alkoholeinfluss

35781 Weilburg, Berliner Straße

Sonntag, 15.Juni 2025 / 01.35 Uhr

(MK) Am Sonntag, 15.Juni 2025 um 01.35 Uhr wurde die Polizei in Weilburg über einen unsicher fahrenden PKW-Fahrer auf der B49 informiert. Eine Streifenwagenbesatzung wurde zur Kontrolle entsandt. Die Kontrolle konnte dann an der Halteranschrift in Weilburg durchgeführt werden. Bei dem 61-jährigen PKW-Fahrer aus Weilburg wurde Atemalkohol festgestellt. Aus diesem Grund wurde er zum Zwecke einer Blutentnahme mit zur Polizeistation Weilburg verbracht. Eine Anzeige wegen Fahren unter Alkoholeinfluss wurde gefertigt und der Führerschein sichergestellt.

