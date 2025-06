PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Tödlicher Verkehrsunfall B8 Elz-Malmeneich +++

Limburg (ots)

Tödlicher Verkehrsunfall

Elz-Malmeneich, B8 Donnerstag, 12.06.2025, 20:30 Uhr

Auf der Bundesstraße 8 kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Am Donnerstag, 12.06.2025 um 20:30 Uhr kam es auf der Bundesstraße 8 zwischen Elz und Malmeneich zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Der 19-jährige Fahrer eines PKW Opel Astra befuhr die Strecke aus Elz kommend in Richtung Malmeneich. In der letzten Kurve vor dem Ortseingang Malmeneich geriet der PKW in den Gegenverkehr, stieß mit einem entgegenkommenden LKW frontal zusammen und kam schließlich im Graben zum Stehen. Der Fahrer des PKW verstarb noch an der Unfallstelle. Die drei weiteren Insassen des PKW wurden schwer verletzt. Der Fahrer des LKW zog sich leichte Verletzungen zu. Die Verletzten wurden zur weiteren Versorgung in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Hierbei kamen auch zwei Rettungshubschrauber zum Einsatz. Ein Gutachter wurde zur Unfallaufnahme herangezogen. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 30.000 Euro. Die Vollsperrung der Strecke wird, aufgrund der noch laufenden Maßnahmen, bis in die frühen Morgenstunden aufrecht erhalten.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell