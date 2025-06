POL-LM: 38-Jähriger aus Elbtal vermisst

Limburg (ots) - 1. Krankenfahrstuhl bei Einbruch erbeutet, Dornburg, Taunusstraße, Dienstag, 10.06.2025, 0.30 Uhr (da)In Dornburg (Dorndorf) haben Einbrecher am Dienstag einen Krankenfahrstuhl erbeutet. Gegen 0.30 Uhr gelangten die bislang unbekannten Täter über das Garagentor in ein Einfamilienhaus in der ...

mehr