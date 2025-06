PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Bronzestatue auf Friedhof gestohlen +++ Einbruch in Gewerbeobjekt +++ Koffer gestohlen

Limburg (ots)

1. Bronzestatue auf Friedhof gestohlen,

Weilmünster (Essershausen), Freienfelser Straße, Samstag, 07.06.2025, 16 Uhr bis Dienstag, 10.06.2025, 17 Uhr

(da)In den vergangenen Tagen haben Diebe in Weilmünster (Essershausen) eine Bronzestatue gestohlen. Auf dem dortigen Friedhof traten die bislang Unbekannten die Statue vermutlich um, um sie anschließend zu entwenden. Der Wert der Statue wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Polizeistation Weilburg ermittelt nun wegen Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer (06471) 9386-0 Hinweise entgegen.

2. Einbruch in Gewerbeobjekt,

Villmar, In der Diefenbach, Montag, 09.06.2025, 0 Uhr bis 8 Uhr

(da)In der Nacht zum Montag kam es in Villmar zu einem Einbruch in ein Gewerbeobjekt. Die bisher unbekannten Täter gelangten zwischen 0 Uhr und 8 Uhr über einen Zaun auf das Gelände in der Straße "In der Diefenbach" und schlussendlich in die Räumlichkeiten. Dort entwendeten sie diverse Elektronikartikel, mit denen sie unerkannt die Flucht antraten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Rufnummer (06431) 9140-0 Hinweise entgegen.

3. Koffer gestohlen,

Limburg, Lindenholzhausen, Dietkircher Straße, Mittwoch, 11.06.2025, 15 Uhr bis 17 Uhr

(da)Am Mittwoch machten Diebe in einem Auto in Limburg (Lindenholzhausen) Beute. Der blaue VW Touran stand zwischen 15 und 17 Uhr in der Dietkircher Straße geparkt. In dieser Zeit öffneten die Täter den VW auf bislang unbekannte Art und Weise und entwendeten einen darin befindlichen Koffer. Täterhinweise sind bislang nicht bekannt. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06431) 9140-0 an die Kriminalpolizei in Limburg zu wenden.

