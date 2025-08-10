PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Wittlich (ots)

Am 09.08.2025 gegen 05:20 Uhr, informierte ein 21-Jähriger Fahrzeugführer die Polizeiinspektion Wittlich darüber, dass er einen Verkehrsunfall verursacht habe. Die kurz danach am Unfallort eingetroffene Streife konnte im Rahmen der Unfallaufnahme Anzeichen auf Alkoholeinfluss beim Fahrzeugführer feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,90 Promille. Die leicht verletzte Beifahrerin wurde noch vor Eintreffen der Polizei durch Angehörige des Fahrzeugführers in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Dem verantwortlichen Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich

Polizeiinspektion Wittlich

Telefon: 06571-9260
https://s.rlp.de/PDWittlich

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

