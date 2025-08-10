PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Großangelegte Suchaktion nach Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss.

Wittlich (ots)

Am späten Abend des 08.08.2025 kam es auf der K13 bei Burg/Salm zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein PKW von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Der 28-jährige Fahrzeugführer konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien und verließ die Unfallörtlichkeit fußläufig vor Eintreffen der Rettungskräfte. Da es sich bei der Umgebung der Unfallstelle um ein unwegsames Gelände handelte und aufgrund des Unfallbildes davon ausgegangen werden musste, dass der Fahrer verletzt war, wurde eine groß angelegte Suche nach dem verletzten Fahrzeugführer gestartet. An den Suchmaßnahmen beteiligten sich Kräfte der freiwilligen Feuerwehr, die Rettungshundestaffel, die eingesetzten Kräfte der Polizeiinspektion Wittlich und ein Hubschrauber der Polizeihubschrauberstaffel Rheinland-Pfalz. Der Fahrer konnte schließlich durch den Polizeihubschrauber mittels Wärmebildkamera in einem Waldstück liegend aufgefunden werden. Die Auffindeörtlichkeit befand sich circa 800 Meter von der Unfallstelle entfernt. Durch die Feuerwehr und die hinzukommenden Rettungssanitäter wurden Erste-Hilfe Maßnahmen eingeleitet. Der verunfallte Fahrer wurde anschließend aus dem unwegsamen Gebiet gebracht und in ein naheliegendes Krankenhaus eingeliefert. Da bei dem 28-jährigen Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. An dem verunfallten PKW entstand Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich

Polizeiinspektion Wittlich
Telefon: 06571-9260

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 09.08.2025 – 21:00

    POL-PDWIL: Schwer verletzte Radfahrerin verstirbt im Krankenhaus Wittlich

    Kinheim (ots) - Die am heutigen Abend nach einem Sturz mit ihrem Fahrrad unterhalb der Kindeler Brücke ins Krankenhaus Wittlich verbrachte Radfahrerin, ist im Krankenhaus verstorben. Zeugen, die nähere Angaben zum Sturzgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter 06531-95270 bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues zu melden Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 09.08.2025 – 19:54

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Radfahrerin

    Kinheim/Kindel (ots) - Am Samstag, den 09.08.2025, gegen 18:20 Uhr, wurde die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues über einen Verkehrsunfall mit einer bewusstlosen Radfahrerin informiert. Vor Ort konnte die verunfallte Fahrradfahrerin angetroffen werden, welche aber bereits durch den Rettungsdienst versorgt wurde und somit nicht zum Unfallhergang befragt werden konnte. Sie wurde zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus ...

    mehr
  • 09.08.2025 – 17:31

    POL-PDWIL: Falsche Polizeibeamte

    Beinhausen (ots) - Am 06.08.2025 gegen 16:15 Uhr kam es in der Hauptstraße in Beinhausen zu einem verdächtigen Sachverhalt. Eine Fahrzeugführerin gab an, dass sie von zwei Männern mittels einer rot-weißen Kelle angehalten worden sei. Die beiden Männer gaben sich als Polizeibeamte aus und erklärten ihr, dass sie zu schnell gefahren sei. Am Straßenrand habe sie ein Dreibeinstativ mit einem darauf montierten schwarzen Kasten wahrgenommen und ging davon aus, dass es sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren