Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zeugen zu einer Sachbeschädigung gesucht

Maring-Noviand (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, 09.08.2025, 14:00 Uhr und Montag, 11.08.2025, 08:00 Uhr, wurden in der Straße "Am Honigberg, Maring-Noviand" zwei Reifen eines Fiat-Bravo zerstochen.

Das Fahrzeug stand in einer Reihe mehrerer geparkter Pkw und wurde auf der Beifahrerseite beschädigt.

Die Polizei Bernkastel sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Hinweise auf den oder die Täter geben können.

Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per Mail an pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de entgegen genommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell