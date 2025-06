POL-EL: Werlte - Diesel und Rüttelstampfer gestohlen

Ringe (ots) - In der Nacht zu Samstag sind bislang unbekannte Täter gegen 0:45 Uhr in einen Baumarkt an der Raiffeisenstraße in Ringe eingebrochen. Dabei lösten sie den Einbruchsalarm aus, woraufhin sie ohne Beute in unbekannte Richtung flüchteten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden. Rückfragen ...

