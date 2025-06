POL-EL: Nordhorn -Zeugen gesucht

Lingen (ots) - Am Donnerstag soll es gegen 12:15 Uhr im Bereich der Birkenallee in Lingen, in unmittelbarer Nähe einer Grundschule, zu einem Vorfall gekommen sein, zu dem die Polizei nun Zeugen sucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Kinder aus einem Pkw heraus angesprochen. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen, die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der ...

mehr