POL-EL: Nordhorn - Brückenpfeiler beschmiert

Nordhorn (ots)

In der Zeit vom 22. bis zum 29. Mai haben bislang unbekannte Täter einen Brückenpfeiler der Neuenhauser Straße über die Vechte, in Höhe des Klosters Frenswegen in Nordhorn, großflächig mit verfassungswidrigen Symbolen und Parolen besprüht. Darunter befand sich unter anderem eine Hakenkreuzfahne. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

