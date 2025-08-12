Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Rollstuhlfahrerin am ZOB Bitburg - Zeugen gesucht

Bitburg (ots)

Am Montag, dem 11.08.25 gegen 16:45h, kam es am ZOB in Bitburg zu einem Verkehrsunfall bei welchem eine Rollstuhlfahrerin leicht verletzt wurde. Diese befand sich im Bus der Linie Trier-Bitburg. Beim Halten dieses Busses an der Haltestelle am ZOB Bitburg kippte diese samt Rollstuhl um, wodurch die Rollstuhlfahrerin leichte Verletzungen erlitt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte das abrupte Abbremsen des Busses hierfür der Grund gewesen sein. Zeugen welche sachdienliche Hinweise mitteilen können werden gebeten sich unter den unten angegeben Kontaktdaten mit der Polizei Bitburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell