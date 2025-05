Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Lösen von Radmuttern eines PKW

Stadthagen (ots)

(KED)Tatzeit Donnerstag, 15:00 Uhr bis Freitag, 12:50 Uhr. Tatort, Nordsehl, Schipperkamp 64. Im genannten Tatzeitraum wurden an einem PKW, VW Touran, Farbe gelb, amtl. Kennzeichen SHG-AX 844 auf dem Grundstück des Geschädigten, sämtliche Radmuttern des vorderen, linken Rades, fast vollständig gelöst. Der PKW stand in der Hofeinfahrt des Grundstücks. Diese ist frei zugängig. Zeugen werden gebeten sich mit sachdienlichen Hinweisen an das Polizeikommissariat Stadthagen oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Sind Personen aufgefallen, die fremd in diesem Bereich sind? Ist eine Person aufgefallen, die zur Tatzeit Arbeiten an dem PKW vorgenommen hat?

