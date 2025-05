Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfallflucht

Stadthagen (ots)

(KER)Am Freitag den 07.03.2025, gg. 07:30 Uhr, ereignete sich in 31655 Stadthagen, Niedernstraße, Höhe Hausnummer 33, ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. An der Niedernstraße 33, Fahrtrichtung Obernstraße, war ein Pkw am dortigen rechten Seitenstreifen geparkt. Nach derzeitigen Erkenntnissen, ist eine Fahrzeugführerin mit ihrem PKW, VW Polo, Farbe schwarz, amtl. Kennzeichen SHG-JK 600 gegen einen dort geparkten Pkw, Opel Agila, Farbe blau, amtl. Kennzeichen SHG-MN 971 gefahren. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der schwarze Polo entfernte sich anschließend vom Unfallort.

Mögliche Zeugen zum Sachverhalt, werden gebeten sich mit dem PK Stadthagen oder einer anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell