POL-PDWIL: Unfallflucht - Zeugen gesucht
Wittlich (ots)
Am Dienstag, 12.08.2025 zwischen 07:50 Uhr und 19:50 Uhr wurde ein im vorderen Bereich geparkter silberner Mercedes Benz B-Klasse durch ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Wittlich sucht Zeugen des Vorfalls. Hinweise bitte unter 06571/926-0 an die Polizei.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wittlich
piwittlich@polizei.rlp.de
06571/926-0
