POL-PDWIL: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Prüm (ots) - Am Samstag, dem 09.08.2025, zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr, kam es auf dem Prümer Aldi-Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen unbekannten Täter wurde ein hier parkender, schwarzer VW T-Roc an der vorderen Tür der Beifahrerseite beschädigt. Demnach dürfte der Schaden durch eine zu weit geöffnete Tür beim Ein-oder Aussteigen entstanden sein. Zeugen oder der/die Verantwortliche werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in ...

