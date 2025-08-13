POL-PDWIL: Vollbrand einer Scheune. Hoher Sachschaden.

Bitburg (ots) - Am Montag, dem 11.08.25 gegen 16:45h, kam es am ZOB in Bitburg zu einem Verkehrsunfall bei welchem eine Rollstuhlfahrerin leicht verletzt wurde. Diese befand sich im Bus der Linie Trier-Bitburg. Beim Halten dieses Busses an der Haltestelle am ZOB Bitburg kippte diese samt Rollstuhl um, wodurch die Rollstuhlfahrerin leichte Verletzungen erlitt. Nach ...

