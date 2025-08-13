PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Vollbrand einer Scheune. Hoher Sachschaden.

Lötzbeuren (ots)

Am Mittwoch, den 13.08.2025 gegen 19:24 Uhr meldete eine Zeugin der Polizeiinspektion Zell den Brand einer Scheune in Lötzbeuren. Glücklicherweise entstand an dem an die Scheune angrenzenden Mehrfamilienhaus kein Schaden. Es kamen auch keinerlei Personen zu Schaden. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Laut Eigentümer entstand ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zell

Telefon: 06542-9867-0
pizell@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

