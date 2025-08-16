Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen in der Koblenzer Straße in Wittlich

Wittlich (ots)

In der Nacht vom 15. - 16.08.2025 wurden in der Koblenzer Straße in Wittlich vier parkende PKW beschädigt. Hierbei wurden die jeweiligen Beifahrerseiten der PKW durch bisher unbekannte Täter mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich (06571-9260) in Verbindung zu setzen.

