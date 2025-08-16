PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: an mehreren Personenkraftwagen wurden die Gläser der Außenspiegel entwendet

Wittlich (ots)

Am 15. / 16.08.2025 wurden im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 03:00 Uhr durch unbekannte Täter nach bisherigen Erkenntnissen mindestens acht Personenkraftwagen angegangen, welche auf dem Parkplatz eines Schuhgeschäfts in der Schloßstraße in Wittlich standen.

Aus bisher nicht bekannten oder nachvollziehbaren Gründen entwendeten die Täter an den Fahrzeugen jeweils die Gläser der Außenspiegel der Fahrzeuge.

An einigen Fahrzeugen scheiterten die Täter, so dass sie durch ihre Handlungen, die Gläser zu entwenden, die Spiegel und die Spiegelgläser lediglich beschädigten.

Die Hintergründe dieser unsinnigen Tat sind bisher nicht bekannt.

Aufgrund der Vielzahl der angegangenen Fahrzeuge dürften die Täter jedoch einige Zeit vor Ort beschäftigt gewesen sein.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich erbeten werden.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 15.08.2025 – 01:47

    POL-PDWIL: Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Wittlich (ots) - Am Mittwoch, 13.08.2025 gegen 20:15 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Edeka in der Römerstraße in Wittlich ein Verkehrsunfall. Die Beifahrerin eines dunklen Kombi öffnete beim Einsteigen die Tür zu weit und stieß diese gegen das benachbart geparkte Fahrzeug (ebenfalls dunkler Kombi). Die ca. 35- jährige Frau bemerkte den hörbaren Zusammenstoß, stieg danach ins Auto und fuhr mit ihrem ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 22:00

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

    Eilscheid (ots) - Am Mittwoch, den 14.08.2025, gegen 18:41 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße 122 nahe der Ortslage Eilscheid ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Der Motorradfahrer wurde hierbei schwer verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die K 122 für rund eineinhalb Stunden voll ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren