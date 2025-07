POL-LIP: Detmold-Hiddesen. Versuchter Einbruch in Weingeschäft.

Lippe (ots) - In der Straße Am Umfluter sind bislang Unbekannte am Montag (30.06.2025) zwischen 6 und 15.30 Uhr über eine Kellertür gewaltsam in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Täter durchwühlten das Haus auf der Suche nach Diebesgut und entwendeten Schmuck und Uhren. Zeugenhinweise zum Einbruch erbittet das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer (05231) 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Nina ...

