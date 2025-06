Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Öffentlichkeitsfahndung nach Einbrechern.

Lippe (ots)

Zwei unbekannte Tatverdächtige versuchten am 21.06.2025 vergeblich durch Hebeln mit einem unbekannten Werkzeug an der Keller- und der Wintergartentür in ein Wohnhaus in der Hiddeser Straße einzubrechen. Auf richterlichen Beschluss veröffentlicht die Polizei nun Fotos der unbekannten Einbrecher im Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/172881

Wer Angaben zur Identität der Tatverdächtigen machen kann, wendet sich bitte telefonisch unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 2 oder auch jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell