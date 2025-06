POL-LB: Deckenpfronn: Kraftstoffspur führt zu zwei Unfällen

Ludwigsburg (ots) - Zwischen Dienstag (17.06.2025) 19:00 Uhr und Mittwoch (18.06.2025) 06:50 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter in der Teckstraße in Möglingen an einem geparkten Renault die Heckscheibe des Fahrzeugs ein. Mutmaßlich versuchten die Täter zunächst mit einem Stein die Beifahrerfenster des Fahrzeugs einzuschlagen, was ihnen jedoch misslang. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Der ...

