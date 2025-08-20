Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Ladendieb wehrt sich

Freiburg (ots)

Am Montag, 18.08.2025, gegen 13:30 Uhr kam es bei einem Einkaufsmarkt in Wehr zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein Ladendetektiv wollte zwei Tatverdächtige zur Kontrolle anhalten, allerdings entfernte sich einer davon unerkannt von der Örtlichkeit. Der zweite konnte durch den Ladendetektiv festgehalten werden, wobei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Ein nicht im Dienst befindlicher Polizeibeamter wurde auf die Situation aufmerksam, versetzte sich in den Dienst und erklärte dem 23- jährigen Tatverdächtigen die vorläufige Festnahme. Der Tatverdächtige leistete Widerstand, konnte aber bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte des Polizeireviers Bad Säckingen festgehalten werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wehrte sich der 23- Jährige erneut gegen eine Maßnahme. Der Polizeiposten Wehr (Tel. 07762 80780) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den geflüchteten noch unbekannten Tatverdächtigen geben können. Außerhalb der Bürozeiten nimmt das Polizeirevier Bad Säckingen unter 07761 934 0 Hinweise rund um die Uhr entgegen.

