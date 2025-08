POL-DO: Festnahme nach Garageneinbruch in Dortmund-Oespel: Polizei nimmt einen von drei Flüchtigen vorläufig fest

Polizei Dortmund

Nach einem Garagenaufbruch in der Overhoffstraße in Dortmund-Oespel flüchteten am frühen Freitagmorgen (1. August) drei Männer. Die Polizei nahm einen der Männer kurze Zeit später in der Borussiastraße fest.

Eine aufmerksame Zeugin hatte gegen 3.30 Uhr drei Personen beobachtet, die sich im Garagenhof an einem Garagentor und einem abgestellten Auto zu schaffen machten. Sie flüchteten, bevor die Einsatzkräfte eintrafen.

Alle werden wie folgt beschrieben:

Sie waren etwa 16 bis 20 Jahre alt. Ein Mann trug rote Oberbekleidung, eine weiterer hatte schwarze Locken. Alle Männer hatten einen südeuropäischen Phänotyp.

Das Garagentor wies Beschädigungen auf und in der Garage waren die Schrankschubladen durchwühlt. Die Autotür eines außerhalb der Garage abgestellten Pkw war leicht geöffnet und die Innenbeleuchtung eingeschaltet. Erkenntnissen zufolge erbeuteten die Tatverdächtigen nichts.

Zur Fahndung war auch ein Diensthund eingesetzt. Kurze Zeit später nahmen die Einsatzkräfte einen der Tatverdächtigen in der Borussiastraße vorläufig fest. Bei der Festnahme fanden die Beamten bei ihm ein Pfefferspray und stellten dies sicher.

Besondere Haftgründe lagen nach Prüfung nicht vor. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte den polizeibekannten 16-Jährigen aus Lengerich mit Einverständnis der Mutter von der Polizeiwache.

Ihn erwarten Strafverfahren wegen Diebstahls mit Waffen und Besonders schweren Diebstahls.

Zwei weitere Männer sind flüchtig, die Kriminalpolizei übernahm die Spurensicherung.

Die Polizei Dortmund sucht nun weitere Zeugen, die etwas gesehen haben und sachdienliche Hinweise geben können. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Dortmunder Kriminalwache unter der Rufnummer 0231/132-7441 zu melden.

