Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut- Tiengen/ Waldshut: Vorfahrtsverletzung mit Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 19.08.2025, gegen 16:30 Uhr fuhr eine 20-jährige Fiat-Fahrerin von der B34 aus Richtung Dogern kommend auf die Kolpingbrücke in Waldshut auf und beabsichtigte in Richtung Ziegelfeld weiterzufahren. An der Stopp-Stelle übersah sie einen aus Richtung Ziegelfeld kommenden 23-jährigen Ford-Fahrer und es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde kein Insasse verletzt. Es entstand Sachschaden von ungefähr 9.000 Euro.

