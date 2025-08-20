POL-FR: Waldshut- Tiengen/ Waldshut: Vorfahrtsverletzung mit Sachschaden

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 19.08.2025, gegen 18:00 Uhr kollidierte eine 74-jährige Radfahrerin, die den für Fahrräder freigegebenen Fußweg der Dr.-Peter-Willmann-Allee in Weil am Rhein befuhr, mit einen Sperrpfosten. Dabei verletzte sie sich schwer und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrrad und am Pfosten entstanden ...

mehr