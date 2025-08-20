POL-FR: Weil am Rhein: Radfahrerin kollidiert mit Pfosten und verletzt sich schwer

Freiburg (ots) - Am Montag, 18.08.2025, gegen 13:30 Uhr kam es bei einem Einkaufsmarkt in Wehr zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein Ladendetektiv wollte zwei Tatverdächtige zur Kontrolle anhalten, allerdings entfernte sich einer davon unerkannt von der Örtlichkeit. Der zweite konnte durch den Ladendetektiv festgehalten werden, wobei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Ein nicht im Dienst befindlicher Polizeibeamter wurde auf die Situation ...

mehr