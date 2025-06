POL-GM: Zigarettenautomat geplündert

Gummersbach (ots) - Am Freitagabend (6. Juni) war eine 17-jährige Gummersbacherin mit ihrem Leichtkraftrad auf der Gummersbacher Straße in Richtung Seßmarstraße unterwegs. Gegen 23:15 Uhr verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stürzte. Die Zweiradfahrerin zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

