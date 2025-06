Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Kradfahrer bei Verkehrsunfall mit Pkw lebensgefährlich verletzt, zwei weitere leicht Verletzte

Wiehl - Oberwiehl (ots)

Am Abend des 07.06.2025 gegen 19:20 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Krad auf der Kreuzung L 339 / Kampstraße in Oberwiehl. Zum Unfallzeitpunkt fuhr ein 39 jähriger Kradfahrer auf der L 336 aus Richtung Wiehl Zentrum kommend in Richtung Wiehl Mühlenau. Ein 62 jähriger Autofahrer passierte zu diesem Zeitpunkt die Kreuzung, indem er aus der Kampstraße aus Richtung Am Hübender Berg kam und über die Kreuzung weiter geradeaus auf der Kampstraße nach Oberwiehl fahren wollte. Der Autofahrer übersah dabei den Vorfahrt berechtigten Motorradfahrer. Auf der Kreuzung stießen beide Fahrzeuge zusammen. Durch den Zusammenstoß erlitt der Krad-Fahrer aus Wiehl lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde zur Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der Ford-Fahrer und seine 47 jährige Beifahrerin aus Wiehl verletzten sich leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 16.000 Euro. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam, Rettungsdienst und Feuerwehr waren im Einsatz. Die L 336 war für die Dauer der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt. Es kam zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell