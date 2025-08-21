Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt: Radmuttern gelöst

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Erst nachträglich wurde der Polizei in Titisee-Neustadt gemeldet, dass an einem Pkw, der im Bärenhofweg in Titisee geparkt war, die Radmuttern am vorderen linken Reifen gelöst worden waren. Die Tatzeit lag im Zeitraum vom 09.08.2025, 14:00 Uhr bis 10.08.2025, 12:00 Uhr. Der Fahrer des Pkw bemerkte diesen Umstand erst während einer Fahrt. Als er den Reifen überprüfte, fehlten bereits drei von fünf Radmuttern. Sollte es Zeugen geben, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden diese gebeten, sich bei der Polizei in Titisee-Neustadt unter 07651 9336-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell