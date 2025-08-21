Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hinterzarten: Unfallflucht

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Im Zeitraum vom Samstag, 16.08.2025, 11:00 bis 21:00 Uhr, war ein Pkw Ford in Hinterzarten auf dem Parkplatz eines Hotels in der Rathausstraße geparkt. In diesem Zeitraum parkte offensichtlich ein anderes Fahrzeug neben diesem Pkw ein. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß dieses bislang unbekannte Fahrzeug gegen den Pkw Ford und verursachte einen Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sollte es Zeugen geben, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden diese gebeten, sich bei der Polizei in Hinterzarten unter 07652/91770 oder bei der Polizei in Titisee-Neustadt unter 07651/9336-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell